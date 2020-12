Archivierter Artikel vom 10.05.2020, 11:02 Uhr

Rheinland-Pfalz

++ Corona in Rheinland-Pfalz: Die Lage am Wochenende

Gastronomen in Rheinland-Pfalz rüsten sich für die kommende Woche. Auch Campingplatzbetreiber stehen in den Startlöchern. Kann ein Betrieb mit Auflagen wirtschaftlich sein? Wie entwickelt sich die Zahl der Corona-Infizierten? Wir geben einen Überblick über die Lage am Wochenende.