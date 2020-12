Archivierter Artikel vom 20.03.2020, 05:52 Uhr

Rheinland-Pfalz

Corona in Rheinland-Pfalz: Die Lage am Wochenende

Wir geben einen Überblick über die Ereignisse am Wochenende, mit dem Schwerpunkt auf unserer Region. Hier ist die Polizei bisher mit der öffentlichen Ordnung zufrieden: Es gab keine groben Verstöße am Samstag. Am Sonntag wurde dann keine allgemeine Ausgangssperre verordnet, sondern Kontaktverbote.