Archivierter Artikel vom 18.05.2020, 07:00 Uhr

Rheinland-Pfalz

++ Corona in Rheinland-Pfalz: Die Lage am Montag

Nach den Gaststätten gehen die Hotels in Rheinland-Pfalz wieder an den Start – unter bestimmten Regeln. Andere Branchen müssen warten. Wie ist die Lage am Montag? Wir geben einen Überblick.