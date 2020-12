Archivierter Artikel vom 27.04.2020, 06:00 Uhr

Rheinland-Pfalz

++ Corona in Rheinland-Pfalz: Die Lage am Montag

Viele tragen sie schon, ab heute sind Gesichtsmasken oder ein anderer Mund-Nasen-Schutz auch in rheinland-pfälzischen Läden und öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. Nach sechswöchiger Schließung fängt auch für zunächst 35.000 Jugendliche im Land der Schulunterricht wieder an. Die Abschlussklassen an G8-Gymnasien und Berufsschulen machen den Anfang. Wir geben einen Überblick über die Lage am Montag in der Region.