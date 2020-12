Archivierter Artikel vom 29.04.2020, 07:00 Uhr

Rheinland-Pfalz

++ Corona in Rheinland-Pfalz: Die Lage am Mittwoch

Hotellerie und Gastronomie schlagen Alarm. Wann und wie kann es für sie weitergehen? Wie steht es um die Vorbereitungen an den Schulen? Wir geben einen Überblick über die Lage am Mittwoch in der Region.