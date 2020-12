Archivierter Artikel vom 21.04.2020, 15:26 Uhr

Rheinland-Pfalz

++ Corona in Rheinland-Pfalz: Die Lage am Mittwoch

Die Schulen in Rheinland-Pfalz bereiten sich auf die Wiederkehr ihrer Schüler vor. Die Maskenpflicht kommt auch in Rheinland-Pfalz und weiterhin bangen viele Menschen um ihre Existenz. Wir geben einen Überblick über die aktuelle Lage in der Region.