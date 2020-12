Archivierter Artikel vom 21.05.2020, 16:18 Uhr

Rheinland-Pfalz

++ Corona in Rheinland-Pfalz: Die Lage am Freitag

Bald geht der Betrieb in den Freibädern und in den Kitas wieder los. Doch: Es gibt noch viele offene Fragen. Wie wird geöffnet? Und welche Regeln gelten genau? Langsam nehmen die ersten Hygienekonzepte Gestalt an. Wie ist die Lage am Freitag in Rheinland-Pfalz? Wir geben einen Überblick.