Archivierter Artikel vom 14.05.2020, 06:00 Uhr

Rheinland-Pfalz

++ Corona in Rheinland-Pfalz: Die Lage am Donnerstag

Ab Ende Mai kehrt ein weiteres Stück Normalität in den Alltag der Menschen in Rheinland-Pfalz zurück: Dann dürfen Theater, Konzerthäuser und Fitnessstudios wieder öffnen. Weitere Lockerungen folgen im Juni. Wie ist die Lage am Donnerstag? Wir geben einen Überblick.