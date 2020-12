Archivierter Artikel vom 23.04.2020, 06:00 Uhr

Rheinland-Pfalz

++ Corona in Rheinland-Pfalz: Die Lage am Donnerstag

Die Maskenpflicht gilt ab Montag auch in Rheinland-Pfalz. Die Schulen rüsten sich für den Alltag, der in Teilen ab kommender Woche wieder beginnen soll. Derweil bangen Unternehmer um ihre Existenz. Vor allem Gastronomen sind in Sorge. Wir geben einen Überblick über die Lage in der Region.