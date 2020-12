Archivierter Artikel vom 09.04.2020, 06:30 Uhr

Rheinland-Pfalz

++ Corona in Rheinland-Pfalz: Die Lage am Donnerstag

Das Coronavirus hält unsere Gesellschaft weiter auf Trab. Auch deshalb wird es an Ostern noch keine Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie geben. Wie ist die Lage in Rheinland-Pfalz am Donnerstag? Wir geben einen Überblick.