Archivierter Artikel vom 19.03.2020, 06:00 Uhr

Rheinland-Pfalz

++ Corona in Rheinland-Pfalz: Die Lage am Donnerstag

Ausnahmezustand in Rheinland-Pfalz: Nach der Schließung von Schulen und Kindergärtenwegen der Coronavirus-Pandemie am Montag greifen seit Mittwoch noch viel mehr Maßnahmen tief in das Leben der Rheinland-Pfälzer ein. Wie ist die Lage am Donnerstag? Wir geben einen Überblick.