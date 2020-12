Archivierter Artikel vom 15.06.2020, 12:16 Uhr

Rheinland-Pfalz

++ Corona in Rheinland-Pfalz: Die Lage am Dienstag

Nach monatelanger Vorbereitung ist die Corona-Warn-App ab heute verfügbar. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag in Berlin, dass die Digital-Anwendung nun von Smartphone-Usern heruntergeladen werden könne. Die Nutzung ist eine völlig freiwillige Entscheidung jedes Bürgers, betonte er. Was tut sich sonst noch in unserem Bundesland? Wir geben einen Überblick.