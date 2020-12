Archivierter Artikel vom 01.06.2020, 10:35 Uhr

Rheinland-Pfalz

++ Corona in Rheinland-Pfalz: Die Lage am Dienstag

In den mehr als 2500 Kitas in Rheinland-Pfalz beginnt heute ein eingeschränkter Regelbetrieb. Zumindest zeitweise ist dann jedes Kind in Abstimmung mit der Einrichtung wieder willkommen in der Kita. Wie klappt's mit der Umsetzung? Wir geben einen Überblick.