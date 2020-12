Archivierter Artikel vom 05.05.2020, 06:00 Uhr

Rheinland-Pfalz

++ Corona in Rheinland-Pfalz: Die Lage am Dienstag

Seit Montag gehen weitere 130.000 Schüler in Rheinland-Pfalz wieder in die Schule. Frisöre dürfen unter Auflagen wieder öffnen. Wo gibt es bald weitere Lockerungen? Wir geben einen Überblick über die Lage am Dienstag in der Region.