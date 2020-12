Archivierter Artikel vom 07.04.2020, 06:20 Uhr

Rheinland-Pfalz

++ Corona in Rheinland-Pfalz: Die Lage am Dienstag

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz steigt noch immer. Auch deshalb wird es an Ostern noch keine Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie geben. Hier geben wir einen Überblick über die Lage am Dienstag.