Archivierter Artikel vom 14.07.2020, 14:00 Uhr

Corona in Luxemburg: Tobias Hans gegen Grenzkontrollen

Saarbrücken/Trier (dpa/lrs) – Trotz gestiegener Corona-Infektionszahlen in Luxemburg hat sich der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans gegen Grenzkontrollen zum Großherzogtum ausgesprochen. „Maßnahmen an der Grenze sind für uns in diesem Fall kein probates Mittel. Als es im März zu Grenzkontrollen kam, standen wir vor einer völlig anderen Situation, in der es keine Testungen und Nachverfolgungen von Infektionsketten gab“, teilte der CDU-Politiker am Dienstag mit.