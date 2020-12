Archivierter Artikel vom 06.04.2020, 14:30 Uhr

Worms

Corona: Heimbewohner und Mitarbeiter positiv getestet

In einem Seniorenpflegeheim in Worms sind 18 Mitarbeiter und 9 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte eine Sprecherin des Landkreises Alzey-Worms am Montag mit. Zwei Bewohner würden im örtlichen Klinikum behandelt, hieß es. Die anderen sieben seien mit leichten oder keinen Symptomen getrennt im Pflegeheim untergebracht. In der vergangenen Woche war ein infizierter Bewohner gestorben – allerdings gilt als unklar, ob er an dem neuartigen Coronavirus starb oder an einer Vorerkrankung.