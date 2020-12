Archivierter Artikel vom 19.06.2020, 05:50 Uhr

Mainz

Corona hat Masernimpfpflicht erstmal verdrängt

Wegen der Corona-Pandemie ist die Masernimpfpflicht in Rheinland-Pfalz in den Hintergrund getreten. Die Umsetzung des Masernschutzgesetzes könne derzeit nicht abschließend beurteilt werden, sagte die Sprecherin des Gesundheitsministeriums, Sabine Schneider, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.