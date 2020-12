Corona: Hans und Rehlinger informieren über Maßnahmen

Archivierter Artikel vom 16.04.2020, 02:10 Uhr

Die saarländische Landesregierung informiert über die neuen Maßnahmen in der Corona-Pandemie. Klar ist: Gelockert wird nur vorsichtig. Man fahre „auf Sicht, quasi mit beiden Händen am Lenkrad“, beschreibt Ministerpräsident Hans die Lage.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach den Konsultationen zwischen Bund und Ländern will der Ministerrat in Saarbrücken an diesem Donnerstag die neuen Maßnahmen in der Corona-Pandemie für das Saarland beschließen. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat bereits angekündigt, dass die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen bis zum 3. Mai verlängert werden sollen. Schulen und Kitas im Saarland bleiben vorerst geschlossen, aber kleinere Geschäfte sollen unter Auflagen öffnen dürfen. Hans tritt nach der Beratung mit Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) in der Staatskanzlei in Saarbrücken vor die Presse (11.00 Uhr).

Der Ministerpräsident hatte am Mittwochabend dem SR gesagt, die meisten Beschränkungen könnten noch nicht geändert werden, „weil wir gemerkt haben: Wir sind erfolgreich mit diesen Maßnahmen“. Eine Verlängerung über den 3. Mai hinaus sei möglich. „Wir fahren sehr vorsichtig auf Sicht, quasi mit beiden Händen am Lenkrad und schauen, dass wir keinen Fehler machen. Sonst wäre das alles umsonst gewesen.“

Zur Öffnung der Schulen wollte Hans keine Prognose abgeben. „Man kann sicherlich sagen, dass die nächsten Monate, im Grunde bis zum Sommer, auch nicht die Normalität des Schuljahres zurückkommen wird, die wir uns vielleicht wünschen würden.“ Grundsätzlich empfehle er „sehr dringend“, etwa in Geschäften und im Öffentlichen Personennahverkehr, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Von einer „Maskenpflicht“ sehe man ab. „Wir wollen nicht suggerieren, das das Tragen bedeutet, man ist geschützt. Man muss weiter Abstand halten“, sagte Hans dem SR.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Saarland war am Mittwoch binnen eines Tages um 58 auf 2225 gestiegen. 78 Menschen mit einer Infektion sind gestorben, das waren 14 mehr als am Dienstag, wie das Gesundheitsministerium mit Stand 18.00 Uhr mitteilte.

Das öffentliche Leben im Saarland war im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus im März nach und nach eingeschränkt worden. Schulen und Kitas waren geschlossen und öffentliche Einrichtungen sowie Restaurants und Hotels dicht gemacht worden. Der Einreiseverkehr aus Luxemburg und Frankreich wird streng kontrolliert. Seit dem 21. März gelten zudem Ausgangsbeschränkungen.

Zur Pressekonferenz sind ausschließlich Kamerateams und Fotografen zugelassen. Redakteure können per Videoschalte Fragen stellen. Die Pressekonferenz wird im SR-Fernsehen und im SR-Livestream übertragen.