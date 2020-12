Archivierter Artikel vom 23.03.2020, 16:50 Uhr

Koblenz

Corona: Freiwillige lassen sich für Pflege schulen

Angesichts der rasant steigenden Zahl von Corona-Patienten lassen sich im Koblenz rund 60 Freiwillige für deren Grundversorgung im Krankenhaus schulen. Nach einem Aufruf in der Rhein-Mosel-Stadt und im Kreis Mayen-Koblenz hätten sich Interessenten quer durch verschiedene Ausbildungs-, Berufs- und Altersgruppen gemeldet, teilte Carsten Stammel von der Feuerwehr Koblenz am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. Der am Montag in zwei Gruppen gestartete Kurs sollte voraussichtlich bis Dienstag (24. März) andauern.