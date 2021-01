Corona erschwert Sammlung von Weihnachtsbäumen

In manchen rheinland-pfälzischen Kommunen werden Weihnachtsbäume in diesem Jahr coronabedingt nicht abgeholt. Zumindest nicht wie sonst üblich von der Jugendfeuerwehr oder von Vereinen, die damit Spenden sammelten. Im Rhein-Pfalz-Kreis etwa haben sich einige Vereine aufgrund der Corona-Pandemie gegen die traditionelle Christbaumsammlung entschieden, wie der Homepage des Kreises zu entnehmen ist. Stattdessen sollen zerkleinerte Bäume und Äste über die Biotonne entsorgt werden. Alternativ könnten sie zu den kommunalen Wertstoffhöfen gebracht werden, von denen einige erweiterte Öffnungszeiten anböten.

In zwei Stadtteilen von Bad Kreuznach holen in diesem Jahr ausnahmsweise Mitarbeiter des Bauhofs die ausgedienten Bäume ab. Sonst waren dafür ebenfalls Vereine zuständig, diese hätten jedoch die geltenden Corona-Auflagen nicht einhalten können, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Gleiches gilt etwa für Landau, Wasserliesch im Landkreis Trier-Saarburg sowie Helferskirchen im Westerwaldkreis und Stadecken-Elsheim (Landkreis Mainz-Bingen), wo die Jugendfeuerwehren auf die Tradition verzichten.

Es handle sich nicht um ein flächendeckendes Problem, erklärte Agneta Psczolla vom Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz. Wer nicht in der Lage sei, den Baum selbst zu entsorgen, könne sich etwa bei Nachbarschaftshilfen Unterstützung holen.

Viele der Städte in Rheinland-Pfalz bieten eine Sammlung der Christbäume an, darunter Kaiserslautern, Ludwigshafen, Koblenz, Mainz, Trier, Landau und Speyer. Dort werden sie nach Angaben einer Sprecherin der Stadtwerke zu einem Unternehmen gebracht, das Holzhackschnitzel herstellt. Wer dort seinen Baum lieber selbst im Auto zum Abfallwirtschaftshof transportieren möchte, muss sich über die Homepage der Stadtwerke einen Termin reservieren.

In Trier werden die Weihnachtsbäume in Biomassekraftwerken oder in der Landwirtschaft verwertet. Auch die Stadt Mainz gibt an, die Bäume als Kompost oder zum Heizen weiterverarbeiten zu lassen.