02.01.2021

Mainz

Corona: Dreyer sieht Weichen für neue Arbeitswelt gestellt

Die Erfahrungen der Corona-Pandemie sind nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer von bleibender Bedeutung für die Gestaltung der künftigen Arbeitswelt. „Wir hatten noch nie eine Zeit, in der wir so agil, so vernetzt und digital gearbeitet haben wie in der Corona-Krise“, sagte Dreyer der Deutschen Presse-Agentur. „Das sind Weichen, die jetzt für die Zukunft gestellt werden, diese Erfahrungen müssen wir mitnehmen.“