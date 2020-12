Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 16:40 Uhr

Saarlouis

Corona: Bundeswehr hat 25 Amtshilfeanträge umgesetzt

Die Bundeswehr im Saarland hat bislang 25 Amtshilfe-Ersuchen zur Bewältigung der Corona-Pandemie umgesetzt. Zwei davon seien noch „in der Durchführung“, sagte der Sprecher des Landeskommandos Saarland, Oberstleutnant Thomas Dillschneider, am Dienstag in Saarlouis der Deutschen Presse-Agentur. Dabei handele es sich um den Betrieb des Corona-Testzentrums am ehemaligen Saarbrücker Messegelände unter Federführung des Saar-Gesundheitsministeriums sowie um eine Teststation am Flughafen.