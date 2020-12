Archivierter Artikel vom 28.05.2020, 13:30 Uhr

Corona bringt Autohandel 610 Millionen Euro Umsatzeinbußen

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Der Autohandel in Rheinland-Pfalz muss nach Einschätzung des Kraftfahrzeuggewerbes wegen der Corona-Pandemie mit einem Umsatzminus von mehr als einer halbe Milliarde Euro rechnen. Wegen des Lockdowns seien im März und April im Vergleich zum Vorjahr 610 Millionen Euro an Umsatz verloren gegangen, teilte der Verband am Donnerstag in Bad Kreuznach mit. „Dabei ist das ebenfalls schleppend verlaufene Werkstattgeschäft noch gar nicht einberechnet“, sagte der Geschäftsführer des Kfz-Landesverbands, Jens Bleutge. „Die Kfz-Betriebe werden lange brauchen, um diese Krise zu verkraften.“