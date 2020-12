Archivierter Artikel vom 06.04.2020, 15:30 Uhr

Corona: Bewohner von Asylbewerberunterkunft positiv getestet

Ludwigshafen (dpa/lrs) – In Ludwigshafen sind 14 Bewohner einer Asylbewerberunterkunft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte eine Sprecherin der pfälzischen Stadt am Montag mit. Drei Bewohner seien bereits vergangene Woche isoliert worden, ebenso ihre Zimmergenossen. Sie wurden in anderen städtischen Räumen untergebracht. Bei einer neuerlichen Untersuchung sei festgestellt worden, dass sich weitere elf Bewohner infiziert hätten. Sie seien wie ihre Zimmergenossen sofort umquartiert worden. „Die restlichen Bewohner stehen – genauso wie die Umgezogenen – nach wie vor unter Quarantäne“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).