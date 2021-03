Bad Ems

Corona behindert Gastgewerbe weiter massiv

Corona hat dem Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz auch zu Jahresbeginn ein deutliches Minus beschert. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Landesamtes in Bad Ems lagen die Umsätze im Januar 2021 real, also um Preisveränderungen bereinigt, um 72 Prozent unter denen des Vorjahresmonats. Nominal beziehungsweise in jeweiligen Preisen bewertet beliefen sich die Verluste auf 71 Prozent, wie die Statistiker am Freitag mitteilten. Deutliche Einbrüche gab es auch bei der Zahl der Beschäftigten. Sie lag im Januar um 31 Prozent unter dem Stand des Vorjahresmonats.