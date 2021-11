Bad Ems

Corona beeinträchtigt Weiterbildung in Rheinland-Pfalz

In der Corona-Pandemie haben Menschen in Rheinland-Pfalz deutlich seltener Weiterbildung in Anspruch genommen. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte, meldeten die öffentlich anerkannten Weiterbildungsanbieter, zu denen etwa die Volkshochschulen zählen, im vergangenen Jahr rund 250.000 Teilnehmende. Das waren demnach gut 293.000 Teilnehmende weniger als im Jahr zuvor. Damit habe sich ihre Zahl mehr als halbiert (minus 54 Prozent). Auch bei den Hochschulen halbierte sich die Zahl der Gasthörerinnen und Hörer (minus 53 Prozent).