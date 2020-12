Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 08:10 Uhr

Kaub

Corona: Autofähre Kaub stellt Wochenend-Betrieb ein

Die Autofähre Kaub stellt wegen der Corona-Pandemie ihren Betrieb am Mittelrhein an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ein – und damit auch am Osterwochenende. „Das Ausbleiben der Kundschaft hat uns dazu veranlasst“, sagte Fährbesitzer und -fahrer Andre Kimbel der Deutschen Presse-Agentur. „Es sind schon die Woche über nur noch Berufspendler, und die sind auch sehr wenig geworden – nur noch etwa 40 Prozent vom normalen Aufkommen.“ Die größeren Fähren in Bingen und in St. Goarshausen nahe der Loreley sind weiter am Wochenende unterwegs.