Corona: 59 Bewohner von Asylunterkunft positiv getestet

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Bewohner einer Asylbewerberunterkunft in Ludwigshafen ist auf insgesamt 59 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises am Mittwoch mit. Am 6. April hatte eine Sprecherin der pfälzischen Stadt noch von 14 infizierten Bewohnern gesprochen. Seit Anfang April steht die Sammelunterkunft im Stadtteil Oggersheim unter Quarantäne – im Normalbetrieb leben dort rund 170 Männer. Infizierte waren bereits vorvergangene Woche in andere städtische Räume umquartiert worden. Über den jüngsten Anstieg der Fälle hatte zuvor die Tageszeitung „Die Rheinpfalz“ berichtet.