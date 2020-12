Archivierter Artikel vom 08.07.2020, 17:10 Uhr

Mainz

Corona: 1900 AOK-versicherte Arbeitnehmer krankgeschrieben

Von den rund 500 000 AOK-versicherten Erwerbstätigen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland waren von März bis Mai rund 1900 Beschäftigte im Zusammenhang mit dem Coronavirus krankgeschrieben. Das sind rund 0,4 Prozent der AOK-versicherten Erwerbstätigen, wie die Krankenkasse am Mittwoch in Mainz mitteilte. Dabei waren Frauen häufiger betroffen als Männer. Unter den Beschäftigten im Alter von 50 bis 59 Jahren waren diese Krankmeldungen am häufigsten (0,5 Prozent). Insbesondere Beschäftigte aus den Gesundheitsberufen waren betroffen, Arbeitnehmer im Homeoffice dagegen eher selten.