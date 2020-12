Archivierter Artikel vom 05.11.2020, 09:00 Uhr

Koblenz

Compugroup profitiert von Upgrades in Arztpraxen

Der auf das Gesundheitswesen spezialisierte Softwareanbieter Compugroup hat im dritten Quartal kräftig von neuer Praxen-Software profitiert. Nach der Zulassung von Software-Upgrades für technische Geräte in Arztpraxen konnte der MDax-Konzern entsprechende Software ausrollen und damit auch in Rechnung stellen. Der Umsatz kletterte zwischen Juli und Ende September im Jahresvergleich um 30 Prozent auf 231,3 Millionen Euro, wie die Compugroup am Donnerstag in Koblenz mitteilte. Dazu trugen auch Zukäufe bei.