Koblenz

Compugroup erwartet bessere Marge

Der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter Compugroup will im laufenden Jahr profitabler werden. Die operative Marge (Ebitda) werde 2022 zwischen 21 und 24 erwartet, teilte das MDax-Unternehmen am Dienstag in Koblenz mit. Das wären sowohl am oberen als auch am unteren Ende der Spanne je ein Prozentpunkt mehr, als das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr erreichen wollte. Das organische Wachstum soll im laufenden Jahr mit einer maximalen Zielgröße von 1,125 Milliarden Euro Umsatz zwischen 3 bis 8 Prozent liegen.