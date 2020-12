Archivierter Artikel vom 23.11.2020, 09:10 Uhr

Koblenz

Compugroup baut Geschäft in den USA mit Zukauf aus

Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwareanbieter Compugroup baut sein Geschäft in den USA durch eine Übernahme aus. Dafür werde die US-Gesellschaft eMDs gekauft, teilte Compugroup am Montag in Koblenz mit. Der Kaufpreis orientiere sich an einem Unternehmenswert in Höhe von 240 Millionen US-Dollar (203 Mio Euro).