In einem Park schießen Jugendliche nachmittags auf Bäume – vermutlich mit einer CO2-Druckluftwaffe. Ein Querschläger trifft eine Passantin an der Hand.

Ein Polizeifahrzeug fährt mit Blaulicht. (zu dpa: «CO2-Waffe im Park? 15-Jährige in Ludwigshafen verletzt») Foto: Patrick Pleul/DPA

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Mehrere Jugendliche haben in einem Park in Ludwigshafen vermutlich mit einer CO2-Druckluftwaffe auf Bäume geschossen und dabei eine 15-Jährige leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, soll ein Querschläger die Passantin an der Hand getroffen haben. Die Jugendlichen konnten bisher nicht ausfindig gemacht werden, die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.