Mainz

Cloke: „Es stand eine schwerwiegende Überschwemmung bevor“

Die Überschwemmungen Mitte Juli 2021 in Rheinland-Pfalz entsprachen nach Einschätzung der britischen Expertin Hannah Cloke „genau dem, was mehrere Tage im Voraus vorausgesagt worden war“. Am 9./10. Juli habe das europäische Hochwasser-Warnsystem EFAS für das Rhein-Einzugsgebiet mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ein Hochwasser ab dem 13. Juli vorhergesagt, berichtete die Hydrologie-Professorin am Freitag im Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags in Mainz.