Salzburg

Clemens vor EM in Salzburg: „Darts wird immer populärer“

Deutschlands bester Darts-Profi Gabriel Clemens ist mit der Entwicklung seiner Sportart hierzulande zufrieden. „Ich glaube, wir haben schon eine große öffentliche Wahrnehmung. Darts wird in Deutschland immer populärer“, sagte der 38 Jahre alte Saarländer der Deutschen Presse-Agentur. Clemens räumte vor Beginn der Europameisterschaft in Salzburg am Donnerstag (20.00 Uhr/DAZN und Sport1) zwar ein, dass es den ganz großen deutschen Coup noch nicht gegeben habe. „Aber der kann ja noch kommen – von mir oder einem anderen Deutschen“, fügte Clemens an.