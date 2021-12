London

Clemens nach WM-Aus: „Froh, die Eltern wieder zu sehen“

Nach dem klaren Ausscheiden bei der Darts-WM in London freut sich Gabriel Clemens schon jetzt auf ein Stück Normalität in der Heimat. Davor muss der 38-Jährige nach seiner Rückreise aus Großbritannien aber coronabedingt erst einmal zwei Wochen in Quarantäne. „Dann bin ich froh, wenn ich irgendwann meine Eltern mal wieder sehe und meine Freunde – nach 14 Tagen“, sagte Clemens bei DAZN. Zuvor hatte Deutschlands Nummer eins deutlich mit 0:4 gegen den Waliser Jonny Clayton verloren. „In dem Spiel konnte ich wirklich nicht viel machen. Jetzt geht es heim und dann ist auch wieder gut“, sagte Clemens.