Chöre und Gesangsensembles dürfen unter Auflagen singen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der neuen Corona-Verordnung im Saarland zufolge dürfen Chöre und Gesangsensembles im Bundesland von Montag (15. Juni) an unter Auflagen wieder gemeinsam singen. Erlaubt seien dann Veranstaltungen und Proben mit bis zu zehn Teilnehmern auch in geschlossenen Räumen auf der Grundlage eines Hygienekonzeptes, teilte die Landesregierung in Saarbrücken am Freitag mit.