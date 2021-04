Trier

Chemische Reaktion im ehemaligen Polizeipräsidium Trier

Bei Räumungsarbeiten vor der Übergabe des ehemaligen Polizeigebäudes in Trier ist es am Mittwoch zu einer Reaktion von abtransportbereiten Chemikalien gekommen. Es seien Dämpfe freigesetzt worden, teilte die Polizei in der Mosel-Stadt mit.