Archivierter Artikel vom 14.10.2020, 13:10 Uhr

Frankfurt/Main

Chemiebranche fordert zügigen Ausbau der Binnenwasserstraßen

Die deutsche Chemiebranche fordert erneut Tempo beim Ausbau der Binnenwasserstraßen. Die noch bis Donnerstag in Saarbrücken tagende Verkehrsministerkonferenz müsse sich beim Bund weiter für einen kontinuierlichen Personalaufbau in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung einsetzen, teilte der Branchenverband VCI in Frankfurt mit. Das sei dringend nötig, um die Leistungsfähigkeit der Binnenwasserstraßen in Deutschland zu erhöhen.