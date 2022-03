Chemie- und Pharmabranche: Tarifverhandlungen ohne Ergebnis

Die Tarifverhandlungen für die rund 69.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind ergebnislos vertagt werden. Beim Auftakt am Donnerstag in Mainz gab es nach Angaben von Arbeitgebern und der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) keine Annäherung. Die Verhandlungen sollen am 21. März in Hannover auf Bundesebene fortgesetzt werden.