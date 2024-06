Champagner-Dieb im Saarland gefasst

Anzeige

Riegelsberg (dpa). Ein gesuchter Champagner-Dieb ist im Saarland gefasst worden und sitzt jetzt im Gefängnis. Der 56-Jährige hatte am Samstag in einem Einkaufsmarkt in Riegelsberg mehrere Champagner-Flaschen unter seiner Regenjacke versteckt und so das Geschäft verlassen wollen, teilte die Polizei in Völklingen am Sonntag mit. Bei der Überprüfung des Mannes sei festgestellt worden, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der Champagner-Dieb war zuvor schon mehr als 20 Mal im Bundesgebiet ertappt worden, vorwiegend im süddeutschen Raum, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ein Richter bestätigte am Sonntag den Haftbefehl, und der Mann wurde ins Gefängnis gebracht.

Pressemitteilung