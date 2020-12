Archivierter Artikel vom 24.06.2020, 20:30 Uhr

Mainz

CDU-Vorstoß für verkaufsoffene Sonntage stößt auf Bedenken

Die schnelle Einführung von einkaufsfreien Sonntagen ohne bestimmten Anlass zur Unterstützung des Einzelhandels in der Corona-Krise hat im Landtag Rheinland-Pfalz keine Zustimmung gefunden. Die Regierungsmehrheit lehnte am Mittwoch in Mainz den Antrag der CDU-Fraktion für ein Schnellverfahren zur Änderung des Ladenöffnungsgesetzes ab. Der Gesetzentwurf wurde in den Wirtschaftsausschuss überwiesen.