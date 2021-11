Mainz

CDU-Vorsitz: Ellen Demuth will Röttgen nicht erneut stützen

Die rheinland-pfälzische CDU-Politikerin Ellen Demuth will nicht erneut mit ihrem Parteikollegen Norbert Röttgen in den Wettbewerb um den CDU-Parteivorsitz ziehen. In einem Interview mit dem Sender ntv sagte die 39 Jahre alte Politikerin, es gebe zwischen Röttgen und ihr unterschiedliche Auffassungen über die personelle Neuaufstellung der Christdemokraten. „Persönliche Gründe gibt es nicht.“ Demuth war Chefstrategin bei Norbert Röttgen, als sich dieser Ende 2020 wie auch Armin Laschet und Friedrich Merz für den Parteivorsitz beworben hatte. „Ich wünsche Norbert Röttgen alles Gute“, sagte Demuth, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Mainzer Landtag ist.