CDU-Politiker Kuhn wird neuer Bürgermeister in Lambrecht

Der CDU-Politiker Gernot Kuhn hat die Bürgermeisterwahl in Lambrecht gewonnen. Der 46-Jährige setzte sich am Sonntag gegen Philipp Fuchs (42, FWG) und Jürgen Schlupp (51, SPD) durch, wie die Wahlleitung in dem Ort in der Pfalz am Sonntagabend im Internet mitteilte. Kuhn ist Diplom-Betriebswirt und war zuletzt in Lambrecht bei einem Automobilzulieferer für Ein- und Verkauf sowie Logistik zuständig. Seit 2014 ist er Ortsbürgermeister der Waldgemeinde Esthal – ein Amt, das bereits sein Vater innehatte. Der verheiratete zweifache Vater ist Mitglied im Männergesangverein.