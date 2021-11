Mainz

CDU-Oppositionsführer Baldauf kritisiert Corona-Politik

Die Corona-Lage ist nach Einschätzung von Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) in Rheinland-Pfalz „ernst, aber noch beherrschbar“. Oppositionsführer Christian Baldauf (CDU) warf der Landesregierung am Donnerstag im Landtag dagegen „einen fahrlässigen Umgang“ mit einer „sehr besorgniserregenden Situation“ vor. Er forderte in einer von seiner Partei initiierten aktuellen Debatte, die Impfzentren wieder zu eröffnen sowie Kinder, Jugendliche, Lehrer und Erzieher häufiger zu testen.