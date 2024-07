Anzeige

Mainz (dpa/lrs). Der Landesvorstand der CDU in Rheinland-Pfalz stellt sich hinter die Kandidatur von Gordon Schnieder zum neuen Parteichef der Christdemokraten. Das Gremium sprach sich bei einer Sitzung am Abend in Mainz einstimmig dafür aus, dass der 49-Jährige beim Landesparteitag am 21. September in Frankenthal für den Posten antritt.

Der noch amtierende CDU-Landesvorsitzende Christian Baldauf hatte zuvor den Weg für den Vorsitzenden der Landtagsfraktion frei gemacht und das damit begründet, dass beide Spitzenämter in eine Hand gehörten. Sollte Schnieder gewählt werden, hat er große Chancen, als Spitzenkandidat der Christdemokraten für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im Jahr 2026 anzutreten. Er wäre dann voraussichtlich der Herausforderer des neuen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD).

Gordon Schnieder (l, CDU), Generalsekretär seiner Partei in Rheinland-Pfalz, und Christian Baldauf (CDU), Landesvorsitzender seiner Partei in Rheinland-Pfalz, sitzen vor Journalisten. (zu dpa: «CDU-Landesvorstand votiert für Kandidatur von Schnieder») Foto: Andreas Arnold/DPA

«Ich freue mich sehr über die breite Rückendeckung des Landesvorstandes», sagte Schnieder laut Mitteilung. Er trete «mit Rückenwind und Zuversicht» zur Wahl des Landesvorsitzenden an – «verbunden mit dem festen Vorsatz, dadurch ein Aufbruchssignal in die rheinland-pfälzische CDU-Parteifamilie und darüber hinaus zu senden».