Saarbrücken

CDU-Landeschef Hans stellt Team für Saar-Wahlkampf vor

Gut sechs Wochen vor der Landtagswahl im Saarland hat CDU-Spitzenkandidat Tobias Hans sein Kompetenzteam vorgestellt. Es seien neun „Experten, die mit mir gemeinsam die Veränderungsagenda für das Saarland anpacken wollen“, sagte Hans am Mittwoch in Saarbrücken. Das Team bestehe „aus jungen und erfahrenen Köpfen“ aus unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft. „Mir war es dabei wichtig, nicht nur Menschen aus der CDU zu präsentieren“, sagte Hans. Im Saarland wird am 27. März ein neuer Landtag gewählt.