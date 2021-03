Mainz/Koblenz

CDU-Klage gegen Regierung ist beim VGH eingegangen

Das höchste Gericht in Rheinland-Pfalz hat die angekündigte CDU-Verfassungsklage im Streit um Beförderungen in Ministerien erhalten. „Die Klage ist hier eingegangen“, sagte ein Sprecher des Verfassungsgerichtshofs (VGH) in Koblenz am Freitag der Deutschen Presse-Agentur – gut eine Woche vor der Landtagswahl am 14. März.