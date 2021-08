Bad Kreuznach

CDU-Kanzlerkandidat Laschet auf Wahlkampftour im Kino

CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet macht im Bundestagswahlkampf im Kurort Bad Kreuznach Halt. In der Heimatstadt der CDU-Landesvorsitzenden und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner spricht er heute vor rund 200 Bürgern in einem großen Kino. Klöckner will sich ebenfalls äußern und beide wollen mit dem Publikum diskutieren.